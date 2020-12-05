1000. gol Mbaye Diagne'den geldi

Galatasaray'ın Hatayspor'u 3-0 yendiği maçta fileleri havalandıran Mbaye Diagne maçı değerlendirdi. Kendisi için gol atmanın çok önemli olduğunu ifade eden Mbaye Diagne, "Benim için gol atmak önemli. Attım. Daha önemlisi 3 puanı da aldık. Fatih Hocamızın yönetiminde 1000. golü atıyor olmaktan ötürü çok mutluyum. 5. golümü atmaktan ötürü mutluyum. Senegal'da bana ağabeylik yaptı. Bizler için çok şeyler yaptı. Dolayısıyla bu golümü Papa Bouba Diop'a armağan ediyorum" şeklinde konuştu.