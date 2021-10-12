100 yıllık projede sona gelindi! Tarih verildi

Yeni Akit Ankara

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Gemlik’teki üretim tesisinin inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Projenin Türkiye’nin 100 yılına damga vuracağını belirten Bakan Varank, “Türkiye’nin otomobilini Türk milletiyle buluşturacağız.” dedi. Varank, üretim tesisinin tamamlandığında Avrupa’nın çevreye en saygılı fabrikası olacağını ifade ederek “Söz verdiğimiz şekilde 2022 yılının sonunda araçlarımızı seri üretim bandından indirmiş olacağız.” diye konuştu.

İşler yolunda

27 Aralık 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanıtımı yaptığı, 18 Temmuz 2020’de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir törenle fabrika inşaatı başlatılan Türkiye’nin Otomobili’nde işler yolunda gidiyor.

Fabrika inşaatında inceleme

Bakan Varank, banttan indiğinde Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli olacak TOGG’un Gemlik’teki tesislerinin inşaatında incelemelerde bulundu. Varank’a ziyaretinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş eşlik etti. Ziyaret çerçevesinde yetkililer, yatırım stratejileri hakkında Bakan Varank’a bilgi verdi. Boya, gövde ve montaj binalarının özellikleri, inşaatta kullanılan yeni teknolojiler, kör kalıp uygulaması ve güncel durum ile ilgili brifing alan Varank, yeni açılan karayolları bağlantı yolunu yerinde incelendi.

Süratle devam ediyor

Varank, "Türkiye’nin 100 yılına damgasına vuracağına inandığımız, Türkiye’nin Otomobili projesi için Gemlik’teyiz. Türkiye’nin Otomobili diyoruz ama mobilite dünyasındaki değişimlere baktığımızda geleceğe damga vuracak bir teknolojik alet olan Türkiye’nin Otomobili dememiz daha doğru. 2019 yılında ilan ettiğimiz şekilde otomobilin 2022 sonunda seri üretim bandından inebilmesi için şu anda Gemlik’te fabrika inşaatı planlandığı gibi devam ediyor. Pandemiye rağmen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’ndaki babayiğitlerimiz büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz bina, boyahane olacak. Otomobillerimiz burada en son teknoloji ile boyanacak. Fabrika. hatların kurulması ve işler hale getirilmesiyle beraber tamamlanacak"şekli nde konuştu.

En son ve en yeni teknoloji

Varank, "İnşallah söz verdiğimiz şekilde biz Türkiye’nin Otomobili’ni Türk Milleti’yle buluşturmuş olacağız. Türkiye’nin 100 yıldır beklediği bu projede başarıya ulaştırmış olacağız. Burada dünyadaki fabrika teknolojilerini değerlendirerek en son, en yeni ve en teknolojik fabrika kurulmaya çalışılıyor. Çevre açısından baktığımızda da Avrupa’nın çevreye en saygılı otomotiv fabrikası Türkiye’de, Gemlik’te Türkiye’nin Otomobili TOGG’la kurulmuş olacak. Projeyi hem babayiğitlerimizle hem projedeki profesyonel arkadaşlarımızla beraber ve bakanlık olarak yakın bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2022 yılının sonunda araçlarımızı seri üretim bandından indirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.