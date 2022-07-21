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Dünya 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyecek! ABD'lilere uyarı
Dünya

100 milyonu aşkın kişiyi etkileyecek! ABD'lilere uyarı

ABD'de rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgelerde uyarılar verilirken, aşırı sıcakların hafta sonu da etkisini sürdüreceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 23:22:00 -
100 milyonu aşkın kişiyi etkileyecek! ABD'lilere uyarı

ABD'de rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgelerde uyarılar verilirken, aşırı sıcakların hafta sonu da etkisini sürdüreceği belirtildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede birçok yerde hava sıcaklıklarının rekor seviyelerde olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Tehlikeli sıcaklar ABD'nin güneybatı, orta güney ve doğusunu etkilemeye devam edecek." ifadesine yer verildi.

Ülkenin kuzeydoğusu ve güneydoğusunda da bugün şiddetli sağanak ve fırtınanın beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Normalin üzerindeki sıcaklıklar, hafta sonu da ABD'nin çoğu yerinde devam edecek. Bu da nüfusun büyük bir bölümünün aşırı sıcak uyarıları altında olacağı anlamına geliyor." denildi.

Tehlikeli derecede sıcak havaların görüleceği başlıca bölgeler olarak ülkenin güneybatısı, orta ve güney orta bölgeleri ve Atlantik kıyılarına işaret ediliyor.

California, Arizona, Utah ve Nevada eyaletlerinde günlük hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkabilirken Teksas başta olmak üzere bazı güney eyaletlerde hava sıcakları 43 dereceye kadar ulaşabiliyor.

ABD'de aşırı sıcaklar için uyarıların verildiği bölgelerde 100 milyonu aşkın kişi yaşıyor.

New York eyaletinde yaşayanlara ise gelecek günlerde mecbur kalmadıkça özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmama uyarısı yapıldı.

Başkent Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte pazartesi gününe kadar "sıcaklık acil durumu" ilan ederken, "Su içmeyi ihmal etmeyin, güneşe maruziyetinizi azaltın, komşularınızı, yaşlıları ve evcil hayvanlarınızı sık sık kontrol edin." uyarısında bulundu.

Ülkenin başka bir büyük kenti olan Philadelphia'da da sağlık acil durumu ilan edilirken, özel ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması için özel ekipler kuruldu.

Orman yangınları 13 eyalette 85 noktada sürüyor

Diğer yandan aşırı sıcakların da etkisiyle büyüyen orman yangınları ülkenin 13 eyaletinde 85 noktada devam ediyor. Uzmanlar birçok orman yangınının nedenini aşırı sıcaklara bağlıyor.

Ulusal meteoroloji servisi, sıcak çarpmasının belirtilerine dikkati çekerek, kişilerin kendilerini serinletecek yöntemler bulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Yorumlar

emekli

ABD de yaz kış sıcaklıklar +40 +70 olacak fransanın güneyi yunanistanın güneyi yaz kış +40 +70 yunanistanın kuzeyi fransanın kuzeyi ve diğer avrupa ülkeleri balkanlar türkiye hindistan pakistan japonya çin ve diğer asya ülkelerinde yaz +50 +70 kış -25 -50 diğer yerler grönland dahil devamlı yaz kış +45 +70 arası bu sıcaklıklar kitabın yazıldığı 1959 tarihinden itibaren 50 yıl sonrasında hissedilmeye başlayacağı belirtilmiş demekki 2009 yılından itibaren artarak bu seviyelere gelecek bu sıcaklık soğukluk seviyeleri Dünyanın nihai sonuna yakın olduğunda ulaşacaktır bu bilgiler 1959 yılında yazılıp 2013 yılında 3 dilde yayınlanan ve Türkiye de sadece internetten 20 milyonu aşkın okunmuş İLAHİ NİZAM ve KAİNAT kitabından kısa olarak alınmıştır bugünlerdeki dünyanın yaşamakta tabiyat olaylarına bakılırsa ve önümüzdeki bir kaç yıllar dada bu artış devam ettiği takdirde yapacak hiç bir şeyin kalmadığı aşikardır ALLAH ın takdirine şükürler olsun
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