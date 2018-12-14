100 milyon dolarlık düğün! 5 gün 5 gece sürdü

Milyarder Mukesh Ambani'nin 27 yaşındaki kızı Isha Ambani ile ülkenin bir diğer milyarderinin 33 yaşındaki oğlu Anand Piramal'ın düğün masrafları dudak uçuklattı.

5 gün 5 gece...

5 gün 5 gece süren düğünde, 5 bin yoksula yemek dağıtıldı.

İki milyarder çocuğunun düğünü, adeta ünlüler geçidi gibiydi. Günlerce süren düğünün masrafları, 100 milyon doları buldu.

Düğüne Clinton'da katıldı

Görkemli düğüne, Ambani ailesinin 18 yıllık dostları olan Hillary Clinton'da katıldı.

Birçok Bollywood yıldızının da yer aldığı düğün, Udaipur'daki Kent Sarayı'nda başlayıp, ülkenin finans merkezi Mumbai'deki törenle sona erdi.

Düğündeki gösterişi; kimisi 'göz kamaştırıcı' olarak nitelerken, birçok kişi tarafından da 'görgüsüzce' bulundu.