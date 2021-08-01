“100 milyarlık hedefte Ruslarla mutabıkız”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’a gerçekleştirdiği ziyaret ve ardından Rusya’nın başkenti Moskova’da katıldığı Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısını değerlendirdi. “GÜZEL GÖRÜŞMELER YAPTIK” Kazan’da düzenlenen “12. Kazan Summit 2021” zirvesine katıldığını anlatan Muş, “Orada çeşitli oturumlarda bulunduk, oradaki fuarda da gezme imkanı bulduk. Sonra da güzel görüşmeler gerçekleştirdik” diye konuştu.

Mutabakat zaptı imzalandı

Tataristan’daki temaslarının ardından KEK Toplantısı için Moskova’ya geldiklerini belirten Muş, “Buradaki toplantılar çok güzel geçti. Mutabakat zaptını da imzaladık. Çözüm bekleyen meseleler vardı, onların bir kısmını çözdük. Çözülmesi gereken başka konular var. Ama burada attığımız adımlar, ticaretimizin gelişmesine katkı sunacak adımlardır” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından konulan, karşılıklı ticarette 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak istediklerinin altını çizen Muş, “Biz dengeli bir ticaret ortaya koymak istiyoruz. Rusya ile ticareti kazankazan temelinde dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

30 milyar dolarlık ticaret

Bu yıl karşılıklı ticaretin 30 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydeden Muş, “Bu aslında ikili ticarette 100 milyar doların yakalanabilir bir hedef olduğunu gösteriyor. Enerji alanında ciddi iş birliklerimiz var. Oradaki iş birliğimizi enerjinin farklı alanlarına da kaydırmak, genişletmek arzusundayız” dedi.

“Onlar da bu hedefe ulaşmak istiyorlar”

Bakan Muş, üretimle alakalı alanlarda ilerlemek istediklerini belirterek, “Ticaretimizi karşılıklı olarak dengeli bir şekilde 100 milyar dolara çıkartmak konusunda Rus tarafıyla da mutabıkız. Onlar da bu hedefe ulaşmak istiyorlar. Biz dengeli bir şekilde bu ticaretin büyümesini istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Rusya’nın son dönemlerde, özellikle üretim anlamında, ciddi bir emek sarf ettiğine işaret eden Muş, “Enerji, doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke ancak bunun yanında sanayisini de çeşitlendirmek istiyor. Türkiye olarak biz de aslında burada olabiliriz. Dolayısıyla buradaki ticaret hacmimizi, üretim temelini artırma kabiliyetimizin olduğunu düşünüyorum. Moskova’da verimli toplantılar gerçekleştirdik, bunun yansımalarını ekonomide önümüzdeki günlerde, haftalarda ve yıllarda göreceğiz diye düşünüyorum” diye konuştu.