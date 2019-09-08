100 milyar dolarlık ticaret hedefi için önemli hamle

Türkiye, ABD’yle ticaretini 100 milyar dolara çıkartmak için önemli çalışmalar yürütüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu çerçevede ABD’li mevkidaşı Wilbur Ross’la sivil havacılık, otomotiv, mücevher, mobilya ve tekstil ihracatını arttırmak için atılacak adımları görüştü.

Pekcan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Ross’la ABD’deki dağıtım kanallarına erişim konusuna değindik ve sektörler bazında firmalara yönelik programlar hazırlamak konusunda mutabık kaldık. Bu süreci en kısa sürede başlatacağız. Ayrıca ikili ticaretimiz önündeki bazı engel ve uygulamaların kaldırılması ile ilgili somut beklentilerimizi kendilerine ilettik. Sayın Ross, 10 Eylül’e kadar ülkemizde bulunarak özel sektörle temaslar gerçekleştirecek. Ziyaretin sonuçlarını salı günü Ankara’da yapacağımız görüşmede ele alacak ve yol haritasını netleştireceğiz.”