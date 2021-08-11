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Dünya 100 kilometrelik boru hattı kurdular! Faaliyete geçti
Dünya

100 kilometrelik boru hattı kurdular! Faaliyete geçti

Kuveyt ve Suudi Arabistan arasında yapılan Hafci boru hattı faaliyete geçti. Nakil için ilk 100 kilometrelik boru hattı döşendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 22:15:00 -
100 kilometrelik boru hattı kurdular! Faaliyete geçti

Kuveyt ve Suudi Arabistan arasında yapılan Hafci boru hattı faaliyete geçti. Nakil için ilk 100 kilometrelik boru hattı döşendiği belirtildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Körfez Petrol Şirketi, Hafci sahasından günlük 24 milyon fit küp kapasiteli hattın Kuveyt'in gaz kaynaklarından yararlanma potansiyelini artırdığını açıkladı.

Şirketin açıklamasında, kurulan 100 kilometrelik boru hattından yapılan hafif gaz sevkiyatıyla enerji üretimine katkı sağlanacağı ve iç tüketim için gerekli gaz ithalatının düşeceği kaydedildi.

Boru hattı projesi Suudi Arabistan'ın Aramco Körfez Operasyonlar şirketi ile iş birliği halinde hayata geçirildi.

Kuveyt ve Suudi Arabistan arasındaki tarafsız bölgede bulunan Hafci'de yaklaşık 5 yıl aradan sonra Nisan 2020'de yeniden petrol üretimine başlanmıştı.

İki ülke arasındaki Hafci ve El-Vefra sahalarının günlük 500 ila 600 bin varil petrol üretim kapasitesi bulunuyor.

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