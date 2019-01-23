100 fotoğrafla Karadeniz mimarisi Eski Kültür ve Turizm Bakanı Avcı ve Rize Araştırmaları Vakfının kurucularından olan Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Orhan Özgüner’in “Köyde Mimari Doğu Karadeniz” fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Rize Araştırmaları Vakfı (REVAK), mimari birikimin önemli isimlerinden Orhan Özgüner’in “Köyde Mimari Doğu Karadeniz” başlıklı fotoğraf sergisini, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde meraklılarıyla buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen sergide, Doğu Karadeniz’in taş ve ahşap evlerine ait 100 adet fotoğraf yer aldı. Sergi 15 Şubat’a kadar gezilebilecek.

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