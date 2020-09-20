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Aktüel 100 FETÖ’cü daha cezaevine gönderildi
Aktüel

100 FETÖ’cü daha cezaevine gönderildi

İstanbul merkezli 34 ilde yapılan FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 2 binbaşı, 6 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 6 asteğmen, 31 astsubay, 82 uzman çavuş olmak üzere 65’i muvazzaf asker, toplam 131 kişi’den 94’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:32:00 -
100 FETÖ’cü daha cezaevine gönderildi

İzmir Seferihisar’da sürat teknesiyle Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan ve 3’ü tutuklanan 18 şüpheliden 6’sı daha tutuklandı. Kastamonu’da pazarda maske denetimi yapan polis ise maskesiz kişinin FETÖ’den aranan İ.K. olduğunu belirledi. İ.K. gözaltına alındı.

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