  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

100 çeşit yatak kumaşı üretiyor

Çin'de geliştirildi! "Aşıya gerek kalmayabilir"

‘Aşı olmadan piyasalar rahatlamaz’

Kuyumcular için “Hijyen ve Güvenlik Rehberi” hazırlandı

KIA da elektrikleniyor
için kalan
Ekonomi

100 çeşit yatak kumaşı üretiyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding bünyesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tekstil firması Boyteks AŞ’de, uzun yıllar sürdürülen Ar-Ge çalışmalarının ardından farklı inovatif özelliklere sahip 100’den fazla çeşit yatak kumaşı üretiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:58:00 -
100 çeşit yatak kumaşı üretiyor

Fabrikada üretilen yatak kumaşları dünyanın dört bir yanında ihraç edilirken yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sürecine katkı sağlamak amacıyla virüslere karşı etkili olduğu belirtilen antiviral özellikli kumaş geliştirildi. Boyteks AŞ Genel Müdürü Mehmet Yıldız, geçen yıl Kayseri’den 105 ülkeye ihracat yaptıklarını, global pazarda yaklaşık yüzde 10’luk bir sektörel paya sahip olduklarını belirtti. “Dünyadaki her 10 yataktan biri bizim kumaşlarımızla üretiliyor” diyen Yıldız, ABD’den Şili’ye, Japonya’dan Çin’e kadar büyük global yatak üreticilerinin ürünlerini karşıladıklarını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı