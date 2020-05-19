100 çeşit yatak kumaşı üretiyor

Fabrikada üretilen yatak kumaşları dünyanın dört bir yanında ihraç edilirken yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sürecine katkı sağlamak amacıyla virüslere karşı etkili olduğu belirtilen antiviral özellikli kumaş geliştirildi. Boyteks AŞ Genel Müdürü Mehmet Yıldız, geçen yıl Kayseri’den 105 ülkeye ihracat yaptıklarını, global pazarda yaklaşık yüzde 10’luk bir sektörel paya sahip olduklarını belirtti. “Dünyadaki her 10 yataktan biri bizim kumaşlarımızla üretiliyor” diyen Yıldız, ABD’den Şili’ye, Japonya’dan Çin’e kadar büyük global yatak üreticilerinin ürünlerini karşıladıklarını kaydetti.