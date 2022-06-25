100 çalışandan 64’ünün tatil planı var

Türkiye genelinde 3 bin 634 çalışanın katıldığı araştırmaya göre tatil için en ideal aylar temmuz ve ağustos. 100 çalışandan 64’ü tarafından tatil planı yapılıyor.

Gözde şehir Antalya

En çok tercih edilen ilk üç şehir Antalya, Muğla ve İzmir. Bu şehirleri Balıkesir, Aydın, Mersin, Çanakkale, İstanbul ve Edirne takip ediyor. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 47’si otelde, 18’i kendi yazlığında, 15’i ise kiralık evde konaklayacağını belirtiyor. Pansiyon tercih edecek çalışanların oranı yüzde 5 olurken, kamp yapmayı planlayanların oranı ise yüzde 2. 100 çalışandan 82’si ailesiyle tatil yapacağını ifade ediyor. Yaz tatilini otelde geçirecek olan çalışanların yüzde 59’u 5 yıldızlı mekân tercih ettiğini dile getirirken, 29’u 4 yıldızlı, 11’i ise 3 yıldızlı yerlere rezervasyon yaptırdığını bildiriyor. Tatil tercihlerinde yüzde 72’yle daha az kalabalık olan bölgeler öne çıkıyor.

Bütçe belli

Bu yıl yaz tatili yapacak olan çalışanlar bütçe olarak 5 bin ila 20 bin TL bütçe ayırdıklarını kaydediyor. Ortalama tatil süresinin 8 gün olarak açıklandığı araştırmada konaklama türü olarak ilk sırada yüzde 47’lik oranla oteller yer alıyor.