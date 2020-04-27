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Aktüel

"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kuraları yarın başlıyor

Projenin 28-30 Nisan'da yapılacak "TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları" Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor

2020-04-27 15:59:43 -
"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kuraları yarın başlıyor

ANKARA (AA) - Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin 6 ildeki kura çekilişi 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, detaylara "http://toki.gov.tr" adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabileceği belirtildi.

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