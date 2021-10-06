  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 100 bin TL’lik kablo çalmıştı, operasyonla enselendi
Yerel

100 bin TL’lik kablo çalmıştı, operasyonla enselendi

Kayseri’de 100 bin TL’lik kablo çalan hırsız, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 21:43:00 -
100 bin TL’lik kablo çalmıştı, operasyonla enselendi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 100 bin TL’lik kablo çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin R.S. (30) olduğu belirlendi. Ekipler, Melikgazi ilçesinde düzenledikleri operasyonla R.S.'yi saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Aramalarda ise suçta kullanılan satır, nacak, makas gibi aletler ve kablo ele geçirildi. Yapılan incelemelerde R.S.'nin 7 farklı dosyanın şüphelisi olduğu ve 100 bin TL'lik kablo çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay