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Ekonomi 100 baz puan ne demek? 100 baz puan indirim ne demek?
Ekonomi

100 baz puan ne demek? 100 baz puan indirim ne demek?

100 baz puan ne? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Merakla beklenen karar öncesinde pek çok kişi 100 baz indiriminin ne olduğunu, ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, 100 baz indirimi ne oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 10:12:00 -
100 baz puan ne demek? 100 baz puan indirim ne demek?

Gözler Merkez Bankası faiz kararında. Pek çok kişi baz indirimin ne olduğunu ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, 100 baz indirimi ne?

100 baz puan ne demek? 100 baz puan indirim ne demek?

TMCB'nin tanımıyla baz puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Virgülden sonraki dördüncü haneye karşılık gelir (0,0001). Diğer bir deyişle 100 baz puanlık değişim %1'lik değişime karşılık gelmektedir*. Kısacası baz puan değişimleri genellikle yüzdelik veya daha düşük birimlerdeki faiz oranlarını veya iki farklı getiri oranını karşılaştırmak için kullanılır. En çok kulağımıza çalınanı ise Amerikan Merkez Bankası FED'in 25 baz puanlık faiz değişimleri olsa gerek. Hali hazırda düşük faizlerin uygulandığı ülkelerde, örneğin %0.25 (on binde yirmi beş) demek yerine, ekonomistler baz puan üzerinden kendilerini ifade eder, böylelikle hem normal yatırımcının hem de finans profesyonellerinin işini kolaylaştırır.

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Biyografi

Merkez Bankası başkanı kim?

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