100 Alman’dan 10’unu Türkler giydiriyor

Türkiye’nin ihracatta ve istihdamda lokomotifi hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü yüzde 10’luk pazar payına ulaştığı, ihracatında lider ülke konumundaki Almanya’ya ihracatını daha yukarı taşımak için 2019 yılında Almanya’da Munich Fabric Start Fuarı’na Milli Katılım Organizasyonu yapmaya hazırlanıyor.

Almanya’nın en önemli tekstil ağırlıklı hazır giyim ve aksesuar sektörel fuarı olan Munich Fabric Start Fuarı’na 4-6 Eylül 2018 tarihlerinde info stand ile katıldıklarını belirten Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, “Almanya, en büyük ihraç pazarımız” dedi. Sertbaş, “Hedefimiz Almanya pazarındaki konumumuzu güçlendirmek ve kısa vadede 5 milyar dolara, orta vadede ise; 10 milyar dolara ulaşmak Munich Fabric Start Fuarı bu amacımıza destek olacak bir fırsat” şeklinde konuştu.