10 yılın ardından BAE’den katil Esad’la ilk görüşme! Şam’da gerçekleşen görüşmede neler konuşuldu?

Suriye’de iç savaş 10 yılı geride bıraktı. Yaşanan iç savaş nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca Suriyeli ise ülkesini terk ederek mülteci konumuna düştü. Yaşanan iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nden Esad’a ilk üst düzey ziyaret geldi. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'ın, Devlet Başkanı Beşar Esad ile Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede ‘işbirliği’ mesajı

Gerçekleşen bu görüşmenin, iki ülke arasındaki bağların geliştiğinin bir işareti olduğunu belirten Başkanlık, düzenlenen bir toplantıda El Nahyan liderliğindeki BAE heyetinin, Suriyeli mevkidaşlarıyla ikili ilişkiler ve işbirliği konularını masaya yatırdığını kaydetti. Suriye Devlet Başkanlığı, katılımcıların "özellikle bu sektörlerdeki yatırım ortaklıklarını güçlendirmek için hayati sektörlerde bu işbirliği için yeni ufuklar keşfetmeyi" ele aldıklarını bildirdi.

Suriye, 2011'de patlak veren iç savaştan sonra 22 üyeli Arap Birliği'nden ihraç edilerek komşuları tarafından boykot edilmişti. Ancak Suriye ile petrol zengini Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi, savaş sonrası yeniden yapılanma için BAE’nin destek vereceği belirtiliyor.





