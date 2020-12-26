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Spor 10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes'ın yeni teknik direktörü oldu
Spor

10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes'ın yeni teknik direktörü oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-26 23:32:17 -
10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes'ın yeni teknik direktörü oldu

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes, teknik direktörlük görevine Raymond Domenech'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 68 yaşındaki Fransız teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Domenech, son olarak 2004-2010 yılları arasında Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, Bordeaux ve Strasbourg gibi takımlarda da görev alan Domenech, kulüp seviyesinde en son 1986'da Mulhouse'u çalıştırmıştı.


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