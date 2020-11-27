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Siyaset 10 yılda 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu: Başarısız olanları partiden göndereceğiz
Siyaset

10 yılda 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu: Başarısız olanları partiden göndereceğiz

AK Parti karşısında, 10 yılda 10 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısında, “Örgütlerde başarıya endeksli bir çalışma yürüteceğiz. Başarısız olanları değiştireceğiz, başarılı olanlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:17:00 -
10 yılda 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu: Başarısız olanları partiden göndereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Parti Meclisi (PM) toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlendi.

Cumhuriyet'in haberine göre, toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti örgütüne “Örgütlerde başarıya endeksli bir çalışma yürüteceğiz. Başarısız olanları değiştireceğiz, başarılı olanlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi. Girdiği her seçimde büyük hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu ayrıca, Millet İttifakı’nın güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinin yapılacağı gerekçesiyle erkene alınan PM toplantısında, CHP Gaziantep teşkilarında yaşanan görevden alınmalara ilişkin itirazlar da görüşüldü.

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Yorumlar

Selim

Hahahaha , hiç kendini görmüyor , Yarabbi düşmanın bile akıllısı ....
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hasan

CHP kazanmak istiyorsa Kemal Kılıçdaroğlu gitmeli
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