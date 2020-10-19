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Dünya 10 yıl sonra ABD ve Esed rejimi görüştü
Dünya

10 yıl sonra ABD ve Esed rejimi görüştü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Yardımcı Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Direktörü Kash Patel'in, Şam'da temaslarda bulunduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 03:40:00 -
10 yıl sonra ABD ve Esed rejimi görüştü

Amerika'da yayın yapan Wall Street Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, 10 yıldan uzun süredir Suriye rejimi ile ABD hükümeti arasındaki ilk temas bu yılın başında kuruldu ve Patel, Şam'ı ziyaret etti.

Patel, Şam ziyareti esnasında Esed rejiminin elinde rehin bulunduğuna inanılan iki ABD vatandaşının salıverilmesi için "gizli görüşmeler" yaptı ancak görüştüğü kişilerle ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Düzenlenen ziyarette 2012'de Suriye'de ortadan kaybolan ABD vatandaşı serbest gazeteci Austin Tice ve 2017'de Suriye rejiminin kontrol noktalarından birinde durdurulduktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye kökenli ABD'li terapist Macid Kamalmaz'ın salıverilmesi için çalışıldığı açıklandı.

Diğer taraftan, bu iki kişinin dışında en az 4 ABD vatandaşının daha Esed rejiminin elinde rehin olduğu biliniyor.

Trump diyalog çağrısı yaptı

Mart ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beşşar Esed'e gizli mektup yazdığını ve Tice'ın serbest bırakılması için doğrudan diyalog çağrısı yaptığını öne sürerek, geçen hafta da Lübnanlı üst düzey güvenlik yetkilisi Abbas İbrahim'in Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile aynı konuyla ilgili görüştüğü belirtildi.

ABD ile Suriye yönetimleri arasında Şam'da bilinen en son görüşme 2010 yılında gerçekleşmişti. ABD, 2012'de Suriye iç savaşında Esed rejiminin eylemleri nedeniyle diplomatik ilişkileri kesmişti.

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