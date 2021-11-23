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Yerel 10 yıl önce kör olmasına neden olan amcasını böyle öldürdü
Yerel

10 yıl önce kör olmasına neden olan amcasını böyle öldürdü

Diyarbakır'da Mehmet K. adlı şahıs 10 yıl önce kendisini silahla yaralayıp, görme yetisini kısmen kaybetmesine neden olan amcasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti kabul eden zanlı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 14:25:00 -
10 yıl önce kör olmasına neden olan amcasını böyle öldürdü

Yeğeni Mehmet K.’yi 10 yıl önce silahla yaralayıp, görme yetisini büyük ölçüde kaybetmesine neden olan Ali K., kornavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktı.

Amcasının sokakta yürüdüğünü gören Mehmet K., Ali K.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali K., sağlık görevlilerince ambulansla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayda kullanılan bıçak bulundu

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Mehmet K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kamera kayıtlarını inceledi, çevredekilerin ifadesine başvurdu. Kısa sürede cinayet şüphelisinin Mehmet K. olduğu tespit edildi.
Ekipler, olaydan 1,5 saat sonra Mehmet K.’nin, ağabeyi Sami K.’ye ait otomobille bölgeden ayrıldığını belirledi. Olay sonrası çalıştığı kuruma giderek, işbaşı yaptığı ve kıyafetlerini değiştirdiği saptanan Mehmet K., gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada ise olayda kullanılan bıçağın yanı sıra Mehmet K.’nin giydiği kıyafetler ıslak bulundu.

İtiraf etti

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Mehmet K., emniyetteki ifadesinde, 10 yıl önce amcası Ali K. tarafından silahla yaralandığını söyledi. Ali K.’nin ise 10 yıl önce karıştığı olay sonrası ‘kasten yaralama’ suçundan 24 yıl ceza aldığı, haziran ayında izinli olarak cezaevinden çıktığı tespit edildi. Suçunu itiraf eden Mehmet K., ağabeyi Sami K.’nin aracını olay sonrası aldığını ve bölgeden ayrıldığını aktardı. Ekipler, bunun üzerine çalışmalarını genişleterek ağabey Sami K.’yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet K. ve ağabeyi Sami K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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