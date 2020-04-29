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Aktüel

10 yıl hapis cezası bulunan genç tutuklandı

Samsun’da hakkında ’yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan genç gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2020-04-29 15:15:04 -
10 yıl hapis cezası bulunan genç tutuklandı

Samsun’da hakkında ’yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan genç gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemece ’yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 25 yaşındaki B.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.S. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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