  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan yağma suçlusu yakalandı

Kuşadası Polisi, yağma suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi saklandığı eve operasyon düzenleyerek yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 17:30:03 -
10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan yağma suçlusu yakalandı

Kuşadası Polisi, yağma suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi saklandığı eve operasyon düzenleyerek yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Birden Fazla Kişi ile Yağma, Hakaret, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması "suçlarından aranan ve hakkında 10 yil 3 ay kesinlesmis hapis cezası bulunan H.Ş. isimli bir kişinin Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Söz konusu eve operasyon düzenleyen asayiş ekipleri, H.Ş.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen H.Ş., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı