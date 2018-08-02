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10 yeni havalimanı nereye ve hangi şehirlere yapılacak?

24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni sisteme girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yüz günlük programını açıklıyor. Erdoğan'ın açıklayacağı 100 günlük programda Kanal İstanbul'dan ekonomik politikalara, üç katlı Büyük İstanbul Tüneli ile 10 yeni havaalanı yer alacak. Peki 10 yeni havalimanı nerede ve hangi şehirlere yapılacak?

02 Ağustos 2018 Perşembe 08:35
10 yeni havalimanı nereye ve hangi şehirlere yapılacak?

24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni sisteme girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yüz günlük programını açıklıyor. Erdoğan'ın açıklayacağı 100 günlük programda Kanal İstanbul'dan ekonomik politikalara, üç katlı Büyük İstanbul Tüneli ile 10 yeni havaalanı yer alacak. Peki 10 yeni havalimanı nerede ve hangi şehirlere yapılacak?

Rize Havalimanı, Çukurova Havalimanı, İzmir Çeşme Alaçatı Havalimanı, Yozgat Havalimanı, Batı Antalya Havalimanı, Karaman Havalimanı, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı olacak

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 08:35
  1. İstanbul
  2. 10 yeni havalimanı yapılacak
  3. Rize Havalimanı
  4. Çukurova Havalimanı
  5. İzmir Çeşme Alaçatı Havalimanı
  6. Yozgat Havalimanı
  7. Batı Antalya Havalimanı
  8. Karaman Havalimanı
  9. Bayburt-Gümüşhane Havalimanı

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