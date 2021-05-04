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Yerel 10 yaşındaki otizmli çocuk 46 saat sonra bulundu
Yerel

10 yaşındaki otizmli çocuk 46 saat sonra bulundu

Burdur'da kaybolan 10 yaşındaki otizmli Kerim Can Güney, 46 saatlik arama çalışmalarının sonucunda ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 12:36:00 - 2021-05-04 12:43:11

Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde yaşayan otizmli Kerim Can Güney iki gün önce ailesiyle birlikte ormanlık alandaki tarlalarına gitti.

Tüm ekipler seferber oldu

Ailesi tarlada çalışırken 10 yaşındaki Kerim Can Güney gözden kayboldu. Çocuğu bulamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD ve AKUT ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları mutlu sonla bitti.

46 saat sonra bulundu

Kerim Can Güney arama çalışmaları sonunda, kaybolduğu yere kuş uçuşu 5 kilometre mesafede, 46 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu.Güney olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

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