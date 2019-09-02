0553 313 94 23

10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası

- Hatay'da düzenlenen organizasyon sona erdi

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:05
10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası


HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda düzenlenen etkinliğe, 42 ülkeden 200 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda 60 kiloda Türkiye'den Fatih Önalan, 70 kiloda Türkiye'den Hasan Kaya, 80 kiloda Rusya Federasyonu'na bağlı Tuva Cumhuriyeti'nden Aldynsai Odai, 90 kiloda Türkiye'den Şahin Turşak, 90 kilo üzerinde ise yine Türkiye'den Ali Erdoğan dünya şampiyonu ve başpehlivan olmaya hak kazandı.

Dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş verdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:05
  1. aba güreşi
  2. Hatay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İran'ın attığı tüm adımlardan geri dönüş mümkündür"
    1. "İran'ın attığı tüm adımlardan geri..
    2. İsrail’e kritik uyarı! ‘Her türlü..
    3. Milli karateci gözünü olimpiyatlara..
    4. Gürcistan Başbakanı Bakhtadze istifa..
    5. Hacire Anne'nin diğer oğlunu Kandil'de..
    6. 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni
    7. Yargıtay Başkanı'ndan tepki! "Değersiz..
    8. Karabük'te uyuşturucu satıcılarına..
    9. 2019-2010 Adli Yıl Açılış Töreni
    10. Futbolda şike kumpasında flaş gelişme!..
    11. Türkiye Türklerin ve yurttaşlık..
    12. Konya Sarayönü TOKİ 3. etap 883..
    13. Sivas'ta otomobil devrildi! Yaralılar..
    14. Almanya'da imalat sektörü ağustosta..
    15. İBB’deki işçi kıyımından HDP’yi..
    16. 10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya..
    17. Los Angeles’ı 7.4’lük bir deprem..
    18. Diyarbakır’da park kavgasında kan..
    19. Uzm. Dr Mehmet Yetkiner, kalp krizi..
    20. Siyasete güven zedelemesi gerçekleşiyor
    21. Alternatif Bank Private Banking’den..
    22. Silahlı saldırıda yaralanan şahıs..
    23. Otomobil takla attı: 6 yaralı
    24. İki bin yıllık köprü yeniden ayağı..
    25. Dişlere zarar veren alışkanlıklara..
    26. TÜBİTAK, 2019 yılı 1. döneminde..
    27. Madencilerden ortak açıklama:..
    28. Chandrayaan-2'nin iniş modülü..
    29. 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni
    30. Tunus güvenlik güçleri ile silahlı..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak