10 terörist öldürüldü, firari HDP’linin ‘gri liste’de araran terörist oğlu yakalandı

Operasyonda sağ yakalanan teröristin, yurtdışında kaçak bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in ‘gri kategori’de aranan oğlu ‘Savaş’ kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu belirlendi. Terörden Arananlar Listesi'nde ‘gri kategori’de yer alan Çelik, 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ile birlikte yakalandı.



Milli Savunma Bakanlığı ise Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtaları öldürüldüğünü duyurdu.