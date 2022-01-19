Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde ‘10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı’ başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda hesapta hangi kurların esas alınacağı belirtildi. Hesabın açılması ve kapatılması gibi uygulamalara değinildi. Yazıda kur korumalı hesap (KKH) açılması durumunda elde edilecek getiri örnek senaryolarla anlatıldı. Ayrıca merak edilen 10 soruya ve cevabına yer verildi. Bu sorulardan ve cevaplardan öne çıkanlar şöyle:

Farklı seçenekler sunuluyor

Yararlanıcı, birden fazla bankada KKH kapsamında hesap açabilir mi? Birden fazla hesap açabilirse farklı vadelerde, tutarlarda ve para birimlerinde mevduat yatırabilir mi? Yararlanıcının birden fazla bankada hesap açmasının önünde bir engel bulunmuyor. KKH, farklı vadelerde (3, 6, 9, 12 ay), tutarlarda ve para birimlerinde (USD/TRY, EUR/ TRY ve GBP/TRY) de olabilecek. Müşterek hesap açılması ya da açılmaması durumu ve açılması halinde uygulanacak kriterler neler? Paydaşların gerekli kriterleri sağlamaları durumunda müşterek olarak da hesap açabilmeleri öngörülüyor.

Kırık vade uygulaması yok

KKH’de kırık vade uygulaması var mı? KKH, 3, 6, 9 ve 12 ay vadeyle açılabiliyor. Hafta sonuna denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü vade sonu tarihi olarak kabul edilebiliyor. Bunun dışında kırık vade uygulaması öngörülmüyor. Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa aynı kişiye yeniden hesap açılabilir mi? Yararlanıcı, vadesinden önce hesabını kapatmak kaydıyla yeniden KKH açabiliyor. KKH açmak için belirli bir tarih aralığı var mı? KKH’nin mevcut durumda 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında açılmış veya açılacak olması gerekiyor.