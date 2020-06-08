10 şoförün korona virüse yakalandığı iddiası

Diyarbakır-Bismil hat yöneticisi Mehmet Bozan, yolcu taşımacılığı yapan 10 sürücüde korona virüs olduğu iddiasını yalanlayarak, "Yalan haber yüzünden müşteri gelmedi, mağdur olduk. Şoförlerimizde korona virüs çıktığı iddiası gerçek değil" dedi.

Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs şoföründe korona virüs çıktığı iddia edildi. İddiaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bismil Birlik Yöneticisi Mehmet Bozan, haber yüzünden müşterilerinin gelmediğini ve mağdur olduklarını söyledi. Bozan, "Bizim hakkımızda yalan bir haber yayınlanmış, bu haberi kesinlikle kabul etmiyoruz. Suç duyurusunda bulunduk, gerekli mercilere haber ettik. Biz kabul etmiyoruz, bu yalan haberin takipçisi olacağız. Biz şu an mağdur durumdayız, sabahki müşterilerimiz gelmiyorlar, bununla ilgili devletimizden bir yardım bekliyoruz ve yetkililerimizin de haberi yalanlamasını bekliyoruz. Şoförlerde korona virüs çıktığı iddiası gerçek değil" dedi.

Bismil Kooperatifi üyesi Lezgin Arıca ise yapılan haberin kesinlikle yalan olduğunu kaydederek, kendilerinde ve diğer sürücülerde korona virüs olmadığını kaydetti. Arıca, "Sabah 2 tane muhabir arkadaş buraya geldi, bizim bir arkadaşla röportaj yaptı, kesinlikle burada korona virüsü vakası yok iftira. Biz de 155’i aradık, tekrar karakola gidip ihbarda bulunduk. Şimdiye kadar başımız bile ağrımadı, yolcularımızı maskeli alıyoruz, tün tedbirlerimizi alarak hareket ediyoruz" dedi.