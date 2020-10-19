10. sınıflara okul ne zaman açılacak?
Bu hafta hangi sınıflar okula başlayacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos’ta başladı. Ancak bu sene ilk ders zilinin çalması zaman aldı. Koronavirüs salgını sebebiyle öğrenciler 31 Ağustos’ta uzaktan eğime döndü. Alınan tedbirlerin ardından bazı sınıflar için yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. 10.sınıflar içinse eğitim halen uzaktan devam ediyor. Peki, 10. sınıflar için ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim bazı sınıflar için yüz yüze olarak başladı. 1. ,2., 3., 4., 8. ve 12 sınıflar ile meslek liselerinde eğitim kademeli olarak yüz yüze olarak devam ediyor. Ancak 5., 6., 7 ve 9., 10., 11. sınıflar yüz yüze eğitime başlamadı. Peki, bu hafta hangi sınıflar okulla gidecek?
10. sınıflara okul ne zaman açılacak?
Öğrenciler ve veliler diğer sınıflarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Yüz yüze eğitim 5., 6., 7 ve 9., 10., 11. sınıflar için başlamadı. Söz konusu bu sınıflarda eğitimin ne zaman yüz yüze olarak başlayacağı belli değil. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerle diğer sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihin netleşeceğini ifade etti.