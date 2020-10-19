Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim bazı sınıflar için yüz yüze olarak başladı. 1. ,2., 3., 4., 8. ve 12 sınıflar ile meslek liselerinde eğitim kademeli olarak yüz yüze olarak devam ediyor. Ancak 5., 6., 7 ve 9., 10., 11. sınıflar yüz yüze eğitime başlamadı. Peki, bu hafta hangi sınıflar okulla gidecek?

10. sınıflara okul ne zaman açılacak?

Öğrenciler ve veliler diğer sınıflarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Yüz yüze eğitim 5., 6., 7 ve 9., 10., 11. sınıflar için başlamadı. Söz konusu bu sınıflarda eğitimin ne zaman yüz yüze olarak başlayacağı belli değil. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerle diğer sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihin netleşeceğini ifade etti.