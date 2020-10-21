Tüm dünya bir yandan koronavirüse karşı savaş verirken bir yandan da yeni düzene uyum sağlamaya çalışıyor. Uzmanlar sık sık salgın kontrol altına alınana kadar hiçbir şeyin 10 Mart’tan öncesine dönmeyeceğini vurguluyor. Bu sebeple maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yeni normale uyum sağlamalıyız. Eğitim de yeni normal çerçevesinde kademeli olarak başlıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi sınıfların okullarına döneceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, liseler yüz yüze eğitime başlıyor mu?

10. sınıflar okula ne zaman gidecek? | 11. sınıflar okula başlıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ekim’de yapılan kabine toplantısının ardından alınan kararları milyonlara duyurdu. Söz konusu kararlar arasında eğitimle ilgili konularda vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz” ifadelerini kullandı.