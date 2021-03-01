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Eğitim 10. sınıflar ne zaman okula gidecek?
Eğitim

10. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Hangi illerde 10. Sınıflar okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. 15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitime başlandı. Diğer sınıflarda yüz yüze eğitime ne zaman başlanacağı merak ediliyordu. Konu hakkında karar kabine toplantısında verildi. Peki, 10. Sınıflar okula gidecek mi? Hangi illerde yüz yüze eğitim başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 21:26:00 -
10. sınıflar ne zaman okula gidecek?

10. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimde normalleşme adımları 15 Şubat’ta köy okullarında başladı. 2 Mart itibariyle yüz yüze eğitime başlanacak okullar hakkında açıklama geldi. Peki, 10. Sınıflar ne zaman açılacak?

10. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitime geçilecek illerle ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli şehirlerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak” dile konuştu.

Düşük riskli iller:

Hakkari

Van

Şırnak

Siirt

Iğdır

Ağrı

Bingöl

Diyarbakır

Şanlıurfa

Muş

Bitlis

Batman

Uşak

Orta riskli iller:

Kars

Erzurum

Bayburt

Erzincan

Tunceli

Elazığ

Malatya

Kahramanmaraş

Gaziantep

Hatay

Adana

Sivas

Yozgat

Nevşehir

Kırşehir

Çorum

Kastamonu

Çankırı

Bartın

Karabük

Ankara

Eskişehir

Afyonkarahisar

Isparta

Denizli

Aydın

Manisa

Bursa

Yüksek riskli iller:

İstanbul

Kırklareli

Tekirdağ

Çanakkale

İzmir

Muğla

Antalya

Bilecik

Kütahya

Düzce

Bolu

Zonguldak

Kırıkkale

Karaman

Mersin

Niğde

Kayseri

Kilis

Artvin

Ardahan

Çok yüksek riskli iller:

Edirne

Balıkesir

Burdur

Sakarya

Konya

Aksaray

Sinop

Samsun

Amasya

Tokat

Ordu

Giresun

Gümüşhane

Trabzon

Rize

Adıyaman

Osmaniye

 

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