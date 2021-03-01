10. sınıflar ne zaman okula gidecek?
Hangi illerde 10. Sınıflar okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. 15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitime başlandı. Diğer sınıflarda yüz yüze eğitime ne zaman başlanacağı merak ediliyordu. Konu hakkında karar kabine toplantısında verildi. Peki, 10. Sınıflar okula gidecek mi? Hangi illerde yüz yüze eğitim başlıyor?
10. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimde normalleşme adımları 15 Şubat’ta köy okullarında başladı. 2 Mart itibariyle yüz yüze eğitime başlanacak okullar hakkında açıklama geldi. Peki, 10. Sınıflar ne zaman açılacak?
10. sınıflar ne zaman okula gidecek?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitime geçilecek illerle ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli şehirlerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak” dile konuştu.
Düşük riskli iller:
Hakkari
Van
Şırnak
Siirt
Iğdır
Ağrı
Bingöl
Diyarbakır
Şanlıurfa
Muş
Bitlis
Batman
Uşak
Orta riskli iller:
Kars
Erzurum
Bayburt
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Malatya
Kahramanmaraş
Gaziantep
Hatay
Adana
Sivas
Yozgat
Nevşehir
Kırşehir
Çorum
Kastamonu
Çankırı
Bartın
Karabük
Ankara
Eskişehir
Afyonkarahisar
Isparta
Denizli
Aydın
Manisa
Bursa
Yüksek riskli iller:
İstanbul
Kırklareli
Tekirdağ
Çanakkale
İzmir
Muğla
Antalya
Bilecik
Kütahya
Düzce
Bolu
Zonguldak
Kırıkkale
Karaman
Mersin
Niğde
Kayseri
Kilis
Artvin
Ardahan
Çok yüksek riskli iller:
Edirne
Balıkesir
Burdur
Sakarya
Konya
Aksaray
Sinop
Samsun
Amasya
Tokat
Ordu
Giresun
Gümüşhane
Trabzon
Rize
Adıyaman
Osmaniye