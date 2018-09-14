10 senede 9 kat büyüdü

İSG CEO’su Ersel Göral, iç hat trafiğinde ise geçen yıl 21 milyon iç hat yolcusuyla Türkiye’de en fazla iç hat yolcusuna hizmet veren havalimanı olduklarını belirtti. İSG'nin turizm ve havacılık sektörünün öncü kuruluşlarını ağırladığı toplantıda konuşan Göral, elde ettiklerin başarıyı değerlendirerek, "10 yılda yolcu sayımızı 9 kat artırdık. Bu artış bize birçok rekoru ve başarıyı da getirdi. 2009-2016 yılları arasında 7 yıl üst üste Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı olduk. Dünya sivil havacılık tarihinde böyle bir başarı bulunmuyor” diye konuştu.

OKYANUS AŞIRI UÇUŞ

Sabiha Gökçen’den okyanus aşırı uçuşlar gerçekleştirme hedeflerinin olduğunu söyleyen Göral, “Bu Kuzey Amerika da olabilir, Uzak Doğu da. Ümit ediyorum iki yıl içerisinde 8 saat üzeri bir denizaşırı uçuş başaracağız. Hedef bölgelerimiz, Kuzey Amerika, devamında Uzak Doğu ve orta-kısa vadede ise Ortadoğu, Kuzey Afrika, Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetleri olacak” dedi. Öte yandan Sabiha Gökçen’in önümüzdeki yılsonunda ikinci piste kavuşacağının müjdesini veren Göral, ikinci terminalin inşaatına da 2019’da başlayacaklarını söyledi.