10 saatlik şömine videosu! Milyon dolarlar kazandırdı

YouTube’da içerik üreticileri genellikle uzun yıllar süren emek ve stratejiyle başarıya ulaşırken, bazen tek bir fikir tüm dengeleri değiştirebiliyor.

Bunun en çarpıcı örneklerinden biri, yaklaşık 9 yıl önce “Fireplace 10 hours full HD” isimli bir video yükleyen kanal oldu.

Sadece yavaş yanan bir şöminenin görüntüsünden oluşan bu video, bugüne kadar 156 milyondan fazla izlenme elde etti. Herhangi bir senaryo, konuşma ya da insan yüzü içermeyen içerik, izleyicilere sadece odun çıtırtıları ve huzurlu bir atmosfer sunuyor.

Evde, ofiste ya da kahve molasında arka planda oynatılan bu basit görüntü, kısa sürede bir dijital rahatlama fenomenine dönüştü.

PASİF GELİRİN DİJİTAL FORMU: ŞÖMİNE

Sosyal medyada dolaşan bazı tahminlere göre, bu tek video bugüne dek 1,24 milyon dolar gelir elde etti.

Daha temkinli tahminler ise kazancın 500 bin ila 800 bin dolar arasında olduğunu öne sürüyor.

Bu rakamlar, tek bir sabit kamerayla çekilmiş ve hiç güncellenmemiş bir videonun bile uzun vadede devasa bir gelir akışı yaratabileceğini kanıtlıyor.

Uzmanlara göre bu tür “ambient content” yani arka plan videoları, dijital dünyanın yeni “pasif gelir modeli” haline gelmiş durumda.

KURALLAR DEĞİŞTİ, AMA VİDEO ZAMANIYLA AVANTAJLI ÇIKTI

Bazı kullanıcılar, YouTube İş Ortağı Programı (YPP) gereklilikleri nedeniyle tek videolu bir kanalın bu kadar gelir elde etmesinin mümkün olmadığını savunuyor.

Ancak söz konusu kanalın, YouTube’un bugünkü kısıtlamalarından önce açılmış olması, bu durumu açıklıyor olabilir.

Platformun yeni kuralları, reklam gelirinden faydalanabilmek için en az üç video ve 500 abone şartı getiriyor.

Ancak “Fireplace 10 hours” videosu, bu kuralların yürürlüğe girmesinden yıllar önce sisteme yüklenmişti.

Bu da kanal sahibine reklam kazançlarından tam pay alma avantajı sağlamış olabilir.

ARKA PLAN İÇERİKLERİ: YENİ DİJİTAL EKONOMİ

“Fireplace 10 hours” fenomeni, rahatlatıcı arka plan içeriklerinin YouTube’da ne kadar güçlü bir izleyici kitlesi oluşturduğunu da ortaya koyuyor.

Bu tür videolar, özellikle pandemi döneminde ve sonrasında “cozy content” (huzurlu içerik) trendiyle birlikte büyük bir popülerlik kazandı.

Benzer şekilde, Lofi Girl markası da “study chill” akımının öncüsü olarak YouTube’da devasa bir topluluk yarattı ve sonrasında fiziksel bir kafe markasına dönüştü.

SONUÇ: EN BASİT FİKİRLER BAZEN EN ÇOK KAZANDIRIR

Şömine videosunun başarısı, dijital ekonomide basitliğin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ne karmaşık prodüksiyonlar ne pahalı ekipmanlar… Sadece tek bir sabit kamera, birkaç kütük ve 10 saatlik sabır.

Haber Kaynağı: Dexerto