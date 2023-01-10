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İSLAM 10 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-01-10 07:55:00 -
10 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

زُيِّنَ لِلَّذٖينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذٖينَ اٰمَنُواۘ وَالَّذٖينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَٓاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla  

"İnananlarla alay ederek inkâra sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar.

 Ama Allah’tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır.

 Allah dilediğine hesapsız rızık verir." 

(Bakara Suresi - 212)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Burada da iki insan tipi yer almaktadır: Biri dünya hayatının yani dünyanın geçici zevk ve menfaatlerinin, şan ve şöhretinin, makam ve mevkiinin çekiciliğine kapılıp kalıcı iyiliklerden uzaklaşan, geçici ve aldatıcı şeyleri değer ölçüsü sayarak, bunlara sahip olmayan veya kalıcı değerler olarak görüp önemsemeyen müminlerle alay etme ilkelliğini gösteren inkârcılar; diğeri de onların alay ettikleri, fakat herkesin gerçek değerinin ölçüldüğü kıyamet gününde onlardan üstün tutulacak ve sonuçta Allah’ın hesapsız lutuflarını kazanacak olan takvâ sahipleri yani dinî duyarlılığı ve sorumluluk bilinci yüksek müminlerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 328

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Her kim Müslümanlar arasında bir yetimi tutar götürür, yiyeceği ve içeceğine onu ortak ederse, Allah onu, mutlaka cennete koyacaktır.

Ancak affedilmeyecek bir günah işlemişse, o başka!"

(Tirmizî, Birr, 14)

 

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