Hafta başında bazı illerde kar yağışı gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Hangi illerde okullar tatil olacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

10 Ocak 2022 Pazartesi hangi ilde nerede okullar tatil?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine bakıldığında

de kar yağışı bekleniyor. Ancak söz konusu illerde kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı yönünde şimdilik bir açıklama bulunmuyor. Söz konusu illerin valiliklerinden kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Muş

Bitlis

Van

Ardahan

Hakkari