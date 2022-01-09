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Eğitim 10 Ocak 2022 Pazartesi hangi ilde nerede okullar tatil?
Eğitim

10 Ocak 2022 Pazartesi hangi ilde nerede okullar tatil?

Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Hafta başından itibaren yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Öğrenciler ise hangi illerde kar yağışı sebebiyle okulların tatil olacağını araştırıyor. Peki, 10 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil olacak 10 Ocak?

Yeniakit Publisher
2022-01-09 17:15:00 -
10 Ocak 2022 Pazartesi hangi ilde nerede okullar tatil?

Hafta başında bazı illerde kar yağışı gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Hangi illerde okullar tatil olacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

10 Ocak 2022 Pazartesi hangi ilde nerede okullar tatil?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine bakıldığında

 

de kar yağışı bekleniyor. Ancak söz konusu illerde kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı yönünde şimdilik bir açıklama bulunmuyor. Söz konusu illerin valiliklerinden kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Muş

Bitlis

Van

Ardahan

 

Hakkari

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