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Gündem 10 milyon ödülle aranan terörist Cumhur Sinan Okutulmuş öldürüldü
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10 milyon ödülle aranan terörist Cumhur Sinan Okutulmuş öldürüldü

10 milyon TL ödülle aranan kırmızı kategorideki terörist Cumhur Sinan Okutulmuş'un öldürüldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:38:00 -
10 milyon ödülle aranan terörist Cumhur Sinan Okutulmuş öldürüldü

TİKKO terör örgütü, sözde bölge sorumlusu Cumhur Sinan Okutulmuş'un terör örgütü PKK'lı İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TİKKO'lu Okutulmuş'un 2 yıl önce de Tunceli kırsalında öldürüldüğü ileri sürülmüş ancak DNA testinde başka bir terörist olduğu anlaşılmıştı.

Tunceli Ovacık, Pülümür üçgenindeki Ahpanos Vadisinde 9 Kasım'da PKK'nın sözde Dersim saha sorumlusu ve Komuta Konseyi üyesi Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç ve kuryesinin öldürüldüğü operasyonda TKP-ML TİKKO örgütünün de Tunceli bölge sorumlusu olan Deniz kod adlı Okutulmuş'un da öldürüldüğü ortaya çıktı.

Başına 10 milyon konmuştu

İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinin başına 10 milyon lira ödül konulan kırmızı kategorisinde yer alan Okutulmuş, 2015 yılından bu yana Tunceli kırsalındaki teröristlerin başında yer alıyordu.

Sabah'ın haberine göre, Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'nin açtığı eğitim kamplarında silah ve bomba eğitimi alan ve PKK bünyesinde oluşturulan Halkların Birleşik Dersim Hareketi adı altındaki tüm radikal sol terör örgütlerinin elebaşları buradan Türkiye'ye sızıyordu. Terörist Okutulmuş da Suriye'nin kuzeyindeki terör kamplarındaki eğitimlerin ardından Tunceli kırsalına sızmıştı.

Terörist Okutulmuş'un iki yıl önce Tunceli Ovacık'ta 6 teröristle birlikte öldürüldüğü duyurulmuş, ancak Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi ve DNA testinde cenazenin başka bir teröriste ait olduğu ortaya çıkmıştı. Terörist Okutulmuş'un ölmediği anlaşılınca 600 bin liralık Turuncu listeden 10 milyonluk kırmızı listeye alınmıştı.

Terörist Cumhur Sinan Okutulmuş'un da Ahpanos Vadisinde kış üslenmesi için sığınak hazırlığı yaparken insansız Hava Araçlarıyla tespit edildikten sonra bölgeye hava harekâtı gerçekleştirildi. F-16'ların üç ayrı noktada gerçekleştirdiği nokta operasyonda 9 Kasım günü terörist İsmail Sürgeç ve kuryesinin yanı sıra TKP-ML TİKKO Tunceli bölge komitesi sorumlusu Cumhur Sinan Okutulmuş'un da öldürüldüğü öğrenildi.

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