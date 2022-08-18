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Ekonomi 10 milyon liraya kadar.... Bakan Nebati'den açıklama
Ekonomi

10 milyon liraya kadar.... Bakan Nebati'den açıklama

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal elektrik üretim bedeli kapsamında 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kullandırabilecek. Bakan Nebati, söz konusu düzenlemeyle ilgili paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 20:42:00 -
10 milyon liraya kadar.... Bakan Nebati'den açıklama

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karardaki üretim konuları ile ilgili tabloya, Tarımsal Elektrik Bedeli de eklendi. Böylece, Sulama Birlikleri Kanunu kapsamındaki sulama birliklerine, Kooperatifler Kanunu kapsamındaki sulama kooperatiflerine ve gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilere tarımsal elektrik tarifesine tabi elektrik faturalarının ödenmesi için üretim konusu ayrımı yapılmaksızın, yüzde 100'e varan faiz indirim oranıyla 10 milyon liraya kadar işletme kredisi kullandırılabilecek.

Sulama kooperatifi ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin birikmiş, normal ödeme günü geçmiş, ödenmemiş, taksitlendirilmiş tarımsal elektrik borçlarına ilişkin ödemeleri de bu çerçevede ele alınacak.

Tarımsal Elektrik Bedeli başlığından yararlanmak isteyen sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin yeni faturalarını ödemek için bu krediden yararlanabilmesi için birikmiş, normal ödeme günü geçmiş, ödenmemiş, taksitlendirilmemiş tarımsal elektrik borcunun bulunmaması ve taksitlendirilerek ödenen, ödenecek borçları varsa buna ilişkin gecikmiş taksitin bulunmaması gerekecek.

Karar yayımlandığı tarihten itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Bakan Nebati'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, söz konusu düzenlemenin üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.

Nebati, düzenleme ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan, enerji girdi fiyatlarının üretici üzerindeki yükünün bilincinde olduklarını belirterek, "Çiftçimizin maliyeti, tarladaki enflasyona, tarladaki enflasyon ise sofraya yansıyor. Tarladan tüketiciye uzanan bu süreçte önemli bir destek devreye giriyor. Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı, 10 milyon liraya kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile kullandırılabilecek şekilde, sıfır faizli kredi kapsamına alındı. Çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Metin

İnşası bitmiş ve içinde oturulan dairelere igdaş sayaç bağladı iski sayaç bağladı ama elektrik idaresi sayaç bağlamıyor binaya şantiye elektriği veriyor ve 3 kat fazla para yazıyor bu soygun düzenine bir cevabın varmı nebati bey artık inşaat olmayan binalara şantiye elektriği verilmesi ni ne zaman yasaklayacaksınız bir kanun çıkardınız elektrik idaresi kaale bile almıyor vatandaşa hizmet götüren akp başını kuma gömmüş biraz sokağa çıkın vatandaşın dertleri ile ilgilenin yeter artık

Serdar

Yahu birader kimseye faydası olmayan böyle saçma sapan destek ve teşvikleri bırakın, kaynakları israf etmeyin.
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