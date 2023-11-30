10 milyon dolarlık tarihi İncil ele geçirildi!

Bursa Gemlik Kurşunlu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 milyon dolarlık incil ele geçirdi.

Bursa İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurşunlu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyon kapsamında 10 milyon dolar değerinde tarihi incil ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

M.S. 1. YÜZYILA AİT OLABİLİR

Öğrenilenlere göre Gemlik Kurşunlu Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Bursa İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurşunlu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında İstanbul ve Manisa illerinden gelen 6 kişi M.S. 1. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri 10 milyon dolar olan 'Erken incil' diye tabir edilen kitabı satış pazarlığı yaptıkları esnada yakalandılar.

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Gözaltına alınan şahıslar Kurşunlu Jandarma karakolunda işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Gemlik adliyesine gönderildi.

Adliyeye çıkarılan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak Bursa kapalı cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.