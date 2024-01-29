10 milyar dolarlık yatırım planı! Türkiye cazibe merkezi oluyor: Yabancı işlemlerinde öne çıkıyoruz

ılın ilk ayı gösteriyor ki 2024 yılında en çok konuşacağımız konuların başında yabancı yatırımcı olacak. Gerek ekonomideki gerçekleşmelerin OVP'ye uyumlu olması gerekse de para politikasında atılan adımlarla Türkiye'nin yabancı yatırımlar konusunda yeniden cazibe merkezi olacağını düşünenlerin sayısı hayli fazla.

Tabii yeni yatırım derken sürekli yeni yabancılardan bahsetmeyelim. Türkiye'de varolan ve adeta Türkiye'nin elçisi gibi çalışan mevcut yabancı şirketlerin yeni yatırımlarını gözardı etmemek lazım.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (Yased) Başkanı Engin Aksoy'la konuşan Özlem Doğaner kaleme aldığı yazsında şu ifadelerle anlattı: Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin yüzde 85'i Yased'in çatısı altında bulunuyor.

Aksoy, 33 ülkeden gelen bu 274 şirketin yöneticisinin katıldığı 6 ayda bir yaptıkları anketten bahsetti. "Önümüzdeki bir yıl içinde yatırım yapmayı düşünüyor musunuz?" diye sorulan şirketlerden en az 10 milyar dolarlık daha yatırım gelebileceği sonucu çıkmış. Bu zaten başlı başına her yıl gelen yabancı yatırımın iki katına çıkacağı anlamına geliyor.

Aksoy, "Türkiye'nin çok iyi potansiyeli var. Biz bu potansiyele inanıyoruz. Bu şirketler yaklaşık 1.3 milyon kişiye istihdam sağladı, ihracatımızın ortalama yüzde 30'u yine bu şirketlerce gerçekleştirildi. Üyelerimiz bugün itibariyle 360 bin nitelikli işgücünü istihdam ediyor. Tedarik zincirlerimizde yer alan şirketlerle birlikte istihdam etkimiz 5 milyon kişiye ulaşıyor. Türkiye'ye son 20 yılda atılan adımlar neticesinde 250 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım geldi. Bu yatırımların artacağını, artma potansiyeli olduğunu da görüyoruz. Yeter ki OVP'de yer alan düzenlemeler hızla hayata geçsin" diyor.

Uluslararası yatırımcıların atılmasını istediği adımlardan biri de mobilite ve uzaktan çalışmanın çok arttığı bu dönemde, nitelikli iş gücünün şirketlerde tutulması için çalışma hayatına ilişkin düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi. Aynı zamanda Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanlığını yürüten Aksoy, "Gelişmiş ülkelerde esnek işgücü çözümlerinin kayıtlı istihdama yüzde 3.5 ila 5 arası katkı sağladığını görmekteyiz. Çok acil olarak ele alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda kamu ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

GENÇLERİN İSTANBUL'U

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, projelerini açıkladı. Kurum'u dinleyince ülkenin en büyük şehrini, bir ülke gibi yönetmek gerektiğini görüyorsunuz. Ciddiyet, kararlılık ve proje gerekiyor. Şehirdeki gelir ve kültür adaletsizliğini en aza indirmek gerekiyor. Benim ilk baktığım gençlere yönelik projeleri. Bir şehirde gençler mutluysa o şehir daha yaşanılabilir oluyor. Ulaşımda sadece üniversiteli gençlere indirim değil, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz imkân tanınması, gençlere barınma ve ısınma konusunda destek verilmesi, iş kurmak isteyenlere hem eğitim hem fon sağlanması oldukça heyecan verici projeler... Gençlere sordum. Projeleri beğenmişler. İstanbul'da gençleri düşünen kazanacak.