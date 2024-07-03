10 metrelik piton insan yuttu!

Endonezya'da genç bir kadın ilaç almak için evinden çıktıktan sonra saatlerce ortadan kayboldu. Saatlerce geri dönmeyen kadını merak eden eşi aramak için dışarı çıktığında, genç kadının 10 metrelik bir piton tarafından yutulduğu ortaya çıktı.

Endonezya'nın orta kesimlerinde bir kadın, kendisini yutan pitonun midesinde ölü bulundu. Endonezya polisi, bunun eyalette bir ay içinde gerçekleşen ikinci piton cinayeti olduğunu açıkladı.

Polis, 36 yaşındaki Siriati'nin salı sabahı hasta çocuğuna ilaç almak için evinden çıktıktan sonra kaybolduğunu ve akrabalarının arama başlattığını söyledi.

30 yaşındaki eşi Adiansa, evlerinden yaklaşık 500 metre uzakta karısının terliklerini ve pantolonunu yerde buldu.

Yerel polis yetkilileri, "Bundan kısa bir süre sonra, yoldan yaklaşık 10 metre uzakta bir yılan gördü. Yılan hala canlıydı" dedi.

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Genç kadının eşi, pitonun "çok büyük" karnını fark ettikten sonra şüphelenerek köylüleri yardıma çağırdı. Pitonun karnını açan köylüler kadının cesedi ile karşılaştı.