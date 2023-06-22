  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ağlak Müslim: Fırsat buldukça vuruyorlar

Türkiye’ye duyurdular! Memur maaşlarına ilave ile ilgili müjdeyi verdiler: 459 lira birden olacak! belli oldu

Putin en önemli görevi böyle açıkladı

Türk savunma sanayii! TUSAŞ'tan 4 ülkeye daha ANKA teslimatı: Hava savunma sistemi ile dosta güven, düşmana korku

Geleceğin beyaz önlüklü zorbalarından LGBT provokasyonu! Yemin metni okunurken bunu yaptılar...

Fatih Erbakan: Mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacağız!

Meteoroloji üstüne basa basa uyardı: Çok kritik sarı kodlu uyarı! Perşembe günü için şok sözler, vaziyet alın

Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a: Hadi şimdi de şehir şehir dolaşın!

TİP'li Sera Kadıgil sapkınların borazanlığını TBMM kürsüsünde yapıyor! Elinde bu paçavra ile konuştu

CHP'de istifa depremi! Açıklama yapıldı
Yerel 10 metreden atladı hayatını kaybetti
Yerel

10 metreden atladı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-06-22 07:04:00 -

Bursa’da 10 metrelik köprünün demir korkuluklarının üzerine çıkıp kendini aşağı atan kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Bursa Caddesi’nde meydana geldi.

Mehmet Öztürk (70) adlı kişi köprünün demir korkuluklarına çıkarak kendini aşağı bıraktı. Mehmet Öztürk’ün yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler 45 dakikalık çalışmanın ardından dereye indi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık ocağında dehşet! Doktor eşini öldürüp intihar etti! Kapıdaki afişte bakın ne yazıyordu
Sağlık ocağında dehşet! Doktor eşini öldürüp intihar etti! Kapıdaki afişte bakın ne yazıyordu

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağlık ocağında dehşet! Doktor eşini öldürüp intihar etti! Kapıdaki afişte bakın ne yazıyordu

Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti! PKK’nın iğrenç yüzü
Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti! PKK’nın iğrenç yüzü

Gündem

Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti! PKK’nın iğrenç yüzü

İntihar için minareye çıktı dövülerek aşağı indirildi
İntihar için minareye çıktı dövülerek aşağı indirildi

Dünya

İntihar için minareye çıktı dövülerek aşağı indirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da korkunç asansör kazası: daha önce hiç böyle haber duymadınız! Şok ifadeler
Yerel

İstanbul'da korkunç asansör kazası: daha önce hiç böyle haber duymadınız! Şok ifadeler

İstanbul Güngören'de kan donduran bir olay yaşandı! Korkunç ifadeleriyle ortaya çıktı: Bakım yapılan asansörün halatı koptu. Kabinle kapı a..
Altında bu beklenmiyordu! Her dediği çıkan Memiş son tahminini yaptı: altını olan bunu yapsın! Dolar düşecek, o rakamı görecek
Ekonomi

Altında bu beklenmiyordu! Her dediği çıkan Memiş son tahminini yaptı: altını olan bunu yapsın! Dolar düşecek, o rakamı görecek

Altın fiyatlarında Altın mı, dolar mı alınır 2023? Altın almalı mı satmalı mı? Şu anda en mantıklı yatırım hangisi? Gözler 22 Haziran'da! Dö..
Katar dünyaya ilan etti! Tarihi anlaşması: enerji, gıda güvenliği ilişkilerini ele aldı! Duyuruldu
Dünya

Katar dünyaya ilan etti! Tarihi anlaşması: enerji, gıda güvenliği ilişkilerini ele aldı! Duyuruldu

Katar Emiri ve Singapur Cumhurbaşkanı, iki ülke ilişkilerini ele aldı! Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Singapur Cumhurbaşkanı H..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23