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Yerel

10 km kovalanan araçtan 10 milyon TL değerinde bonzai çıktı

Bursa'da 10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde 'bonzai' çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:19:00 -

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışan 3 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

31 kilo bonzai ele geçirildi

Otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon TL olan 31 kilo bonzai ele geçirildi.

Şüphelileri ait otomobilin otoyol gişesindeki bariyere çarpıp, kaçma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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