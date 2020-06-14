10 km kovalanan araçtan 10 milyon TL değerinde bonzai çıktı
Bursa'da 10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde 'bonzai' çıktı
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışan 3 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.
31 kilo bonzai ele geçirildi
Otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon TL olan 31 kilo bonzai ele geçirildi.
Şüphelileri ait otomobilin otoyol gişesindeki bariyere çarpıp, kaçma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.