  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

10 kişi kalan Antalyaspor teslim olmadı

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, evinde Antalyaspor ile yenişemedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 23:47:00 -
10 kişi kalan Antalyaspor teslim olmadı

Gaziantep'in üstünlük golü, 58. dakikada Oğuz Ceylan'ın asistinde Kayode'den geldi. Antalyaspor'da Hakan Özmert, 66. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Tam maç bu skorla bitecek derken, Antalyaspor penaltı kazandı ve 88. dakikada topun başına gelen Jahovic beraberliği getirdi.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 11 maça yükselen Antalyaspor, puanını 37 yaptı. 7 maçtır kazanamayan Gaziantep ise 35 puana ulaştı.

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor evinde lig lideri Başakşehir ile karşılaşacakken, Gaziantep FK ise Denizlispor deplasmanına konuk olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı