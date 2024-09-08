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Yaşam 10 katlı bina saniyeler içinde yıkıldı
Yaşam

10 katlı bina saniyeler içinde yıkıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 09:36:00 -

Hatay'da depremde ağır hasar alan bina saniyeler içerisinden yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde bulunan 10 katlı iş merkezi, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 10 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Binanın yerle bir olduğunu anlara şahitlik eden Bilal Kızıldağ, "Burası Antakya Devlet Hastanesi kavşağında yer alıyor. Burası depremden önce 10 katlı bir binaydı. Depremlerde ağır hasar aldıktan sonra kontrollü şekilde yıkımı yapıldı" ifadelerini kullandı.

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