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Yaşam 10 katlı bina böyle yıkıldı
Yaşam

10 katlı bina böyle yıkıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-24 13:33:00 -

10 katlı bina 2 iş makinesine bağlanan çelik halatlarla yıkıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Depremin vurduğu Hatay’da 10 katlı bir binanın yıkımı 2 iş makinesine bağlanan çelik halatlarla gerçekleştirildi. Yıkımı meraklı gözlerle izleyen vatandaşların yaşadığı panik ve yıkımsa bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Birçok noktada olduğu gibi İskenderun ilçesinde de hasarlı evlerin yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler, yıkımları hızlandırmak ve bir an önce enkazları kaldırmak için farklı yollar uyguluyor. Karayılan Mahallesi’nde de 10 katlı binanın yıkımı 2 iş makinesine bağlanan çelik halatla yapıldı. Kolon ve kirişlerine hasar verilen bina iş makinelerinin uyguladığı kuvvetle yıkıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde yıkımı meraklı gözlerle izleyen vatandaşların panik yaşadığı da görüldü.

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