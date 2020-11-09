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Gündem 10 Kasım'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Gündem

10 Kasım'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Ankara Valiliği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı nedeniyle düzenlenen anma programları kapsamında, yarın başkentte bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Peki, 10 Kasım'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 19:43:00 -
10 Kasım'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Ankara Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım Salı günü düzenlenecek anma törenlerine ilişkin açıklama yaptı. 10 Kasım'da bazı yolların kapatılacağını duyurdu. Peki, 10 Kasım'da Ankara'da hangi yollar kapalı olacak?

10 Kasım'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, başkentte saat 06.30'dan itibaren; Kazım Karabekir Caddesi, GMK Bulvarı, Dögol Caddesi, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşım araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı belirtildi.

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