10 kaçak göçmen ve 2 insan taciri duvara tosladı

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Operasyon esnasında polisten kaçan bir aracın kaza yaptığı anlar ise araç kamerasına yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda; Antakya Çevreyolu Kuzeytepe kavşağında ve Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan iki araç içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 organizatör yakalanırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.