10 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Kırıkkale merkezli 10 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 muvazzaf şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.04 Şubat 2019 Pazartesi 10:01
Kırıkkale merkezli operasyonda 20 muvazzaf hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılandığı iddiasıyla 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Kırıkkale merkezli Tekirdağ, Ankara, Tunceli, Mersin, Konya, Düzce, Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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