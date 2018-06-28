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10 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişiye gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde 11'i muvazzaf astsubay olmak üzere 13 askeri personelin yakalanması için operasyon başlatıldı.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:50
10 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişiye gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana, Ankara, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kocaeli, Manisa, Mardin, Ordu, Tekirdağ'da 11 muvazzaf astsubay, 1 sözleşmeli er ve 1 sivil olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı üzerine polis ekipleri operasyon başlattı. 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:50
  1. Tokat
  2. Tekirdağ
  3. Ordu
  4. Mardin
  5. Manisa
  6. Kocaeli
  7. Isparta
  8. Hakkari
  9. Gümüşhane
  10. Ankara
  11. Adana
  12. operasyon
  13. FETÖ

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