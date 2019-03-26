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10. Havacılık Zirvesi

Nişantaşı Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Program Başkanı Necla Yıldırım:- "Biz havacılığın ihtiyacı olan her bölüme öğrenci yetiştirebilecek durumdayız"- "Uçak sayısı ve faaliyet alanının önümüzdeki 10 yıl içerisinde 20 binden 40 bine yükselmesi sektörün çok cazip ve çekici hale getiriyor"

26 Mart 2019 Salı 15:45
10. Havacılık Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Program Başkanı Necla Yıldırım, "Biz havacılığın ihtiyacı olan her bölüme öğrenci yetiştirebilecek durumdayız." dedi.

Nişantaşı Üniversitesi'nin 25-26 Mart tarihlerinde düzenlediği 10. Havacılık Zirvesi'nde konuşan Yıldırım, Üniversitelerinin hem 2 yıllık hem 4 yıllık mezun verebildiğini ve yüksekokullarının olduğunu söyledi.

Yıldırım, "İlk düzenlediğimiz zirvemiz yer işletmesi ağırlıklıydı, ikincisi havalimanı işletmeciliği ağırlıklı, üçüncüsü havayolu işletmeciliği ağırlıklı ve bu zirveyi de pilotaj ağırlıklı yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Dün ve bugün olmak üzere sektörde lider ve eğitim statüsündeki pilotları davet ettiklerini belirten Yıldırım, duayen pilotların kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Öğrenciler pilot nasıl olunur? Pilotajda ilerlemek isteyen sivil havacılık mezunu olup daa pilotajda ilerlemek isteyen öğrenciler hangi yolu takip etmeli? Bunları direkt olarak sektör liderlerini çağırarak birebir karşılıklı pilotaj hakkında merak ettikleri her şeyi sorma imkanı verdik. Biz havacılığın ihtiyacı olan her bölüme öğrenci yetiştirebilecek durumdayız.

3. Havalimanın açılıyor olması, önümüzdeki 10 yıl içerisinde pilot, kabin amiri ve kabin memuru ihtiyacının iki misline çıkma ihtimali, uçak sayısı ve faaliyet alanının önümüzdeki 10 yıl içerisinde 20 binden 40 bine yükselmesi sektörün çok cazip ve çekici hale getiriyor. Artık hava yolları kendi pilotunu kendi yetiştirdiği için öğrenci direkt olarak akademiye nasıl girebilirim? Akademi üzerinden nasıl pilot olabilirim? Bunun inanılmaz bir araştırması içinde."

Herkesin içerisinde uçma isteği olduğunun altını çizen Yıldırım, "Herkes pilot olamaz. Onunda bir hamuru, DNA'sı ve genetiği var." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:45
  1. Nişantaşı Üniversitesi

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